İstanbul Kağıthane'de Tırın Dorsesi Yan Yattı, Yol Trafiğe Kapandı

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İstanbul Kağıthane'de virajda kontrolden çıkan tırın dorsesi yan yattı. Aracın içerisindeki tonlarca ağırlıktaki gıda kolileri yola saçılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Çağlayan Kavşağı Altgeçidi'nden çıkarak Kağıthane Caddesi'ne doğru seyir halinde olan 34 BBR 09 plakalı tırın dorsesi, araç virajı döndüğü sırada yan yattı. Araç hasar görürken, tonlarca ağırlıktaki kuru bakliyat ise yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, tırı ve yola saçılan malzemeleri kaldırmak için çalışma başlatıldı. Tırın ve ürünlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL