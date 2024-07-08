İstanbul Küçükçekmece'de Hırsızlık Yapan Şahıslar Çatılardan Kaçarken Ağır Yaralandı

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İstanbul Küçükçekmece'de bir binada hırsızlık yapan şahıslar polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Çıkan kovalamacada çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan 2 şahıs bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul ilçesi Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre mahallede bulunan bir tekstil atölyesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine gitti. Polis ekipleri iş yerini kontrol etmek istediği esnada 2 kişinin koşarak kaçmaya çalıştığını fark etti. Polisler ile 2 Afgan uyruklu şahıs arasında bina çatılarında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında bina çatısından bir diğer çatıya atlamaya çalışan 2 Afgan uyruklu şahıs, bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Şahısları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle boşluktan çıkartılan şahıslar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla alakalı çalışması devam ederken, bina boşluğuna düşen Afgan uyruklu Süleyman Khan ile Numan Raza'nın sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Olaydan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerasında

Olaydan hemen sonra yaşananlar binadaki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahısların yerde yattığı ve ekiplerin inceleme yaptığı görüldü.

"Bu binaları bildikleri için çatılardan kaçmaya çalışmışlar"

Olaydan hemen sonra duyulan sesler üzerine olay yerine giden İsa Kara, "Ben geldiğimde olay yaşanmıştı. Polis ve ambulans ekipleri buradaydı. Polisler bunları kovalıyor bunlar hırsızlık yapıyordu burada herkes biliyordu ama suç üstü yapılmadığı için işlem yapılmıyordu. Yine hırsızlık yaparken polisler geldiler yakalanmamak için kaçarken apartman boşluğuna düşmüşler. Bu binaları bildikleri için çatılardan kaçmaya çalışmışlar ama düşmüşler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL