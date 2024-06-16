İstanbul Küçükçekmece'de Kaçan Kurbanlık Boğa Yakalandı

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İstanbul Küçükçekmece'de yarın kesim için getirilen ve sahibinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Kaçan boğa yaklaşık 1 saatlik kovalamacının sonunda yakalandı.

İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde kesim için kamyonete bindirilmeye çalışılan kurbanlık boğa sahiplerinin elinden kaçtı. Kaçan kurbanlığı sahipleri yakalamaya çalışmaya çalıştı. kovalamaca sırasında yaralanan olmazken, kaçan kurbanlık mahalleli vatandaşlara panik yaşattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yakalanan kurbanlık boğa, gözleri kapatılarak kamyonete bindirildi. - İSTANBUL