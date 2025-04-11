İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü suçundan haklarında; adli işlem, ihraç, cezaevi kaydı bulunan şüphelilere, SGK kaydı açıp, illegal yollardan yurtdışına çıkan şüphelilere maaş ödemesi, SGK primleri ödenerek emekli olmalarının sağlanması;

11.04.2025 11:36
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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü suçundan haklarında; adli işlem, ihraç, cezaevi kaydı bulunan şüphelilere, SGK kaydı açıp, illegal yollardan yurtdışına çıkan şüphelilere maaş ödemesi, SGK primleri ödenerek emekli olmalarının sağlanması; hedefiyle devleti zarara uğratan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 7 milyon 358 bin 559 TL olan para ve altın ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında haklarında adli işlem, ihraç, cezaevi kaydı bulunan şahısların SGK kaydı bulunduğu tespit edildi.

Liyakata göre değil, örgütsel konumuna göre pozisyonlarda çalışıldığı ortaya çıktı

Şüphelilerle ilgili yapılan teknik ve fiziki takipte, MASAK raporları, HTS kayıtları ile BAZ kayıtları tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde, şirketin örgütle bağlantılı şahıslara iş imkanı sağladığı, liyakata göre değil, örgütsel konumuna göre pozisyonlarda çalışıldığı, şirket ortaklarının herhangi bir söz hakkının bulunmadığı, şirketin; örgütsel talimatlarına göre sahiplerinin değiştiği ancak devreden devir alan şahısların hesap hareketlerinde herhangi bir parasal transferlerin bulunmadığı, illegal yollardan yurtdışına çıkan şahıslara maaş ödemesi yapıldığı ve SGK primleri ödenerek emekli olmalarının sağlanması hedefiyle devleti zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

FETÖ elebaşını 'şehit' olarak sınıflandırdıkları tespit edildi

Öte yandan, tespit edilen şüphelilerin örgüt motivasyonunu arttırmak amacıyla toplantı, sohbet, ve etkinlik, örgütsel evlilik 'İzdivaç' kapsamında görüşmeler düzenledikleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yurtdışına kaçış organizasyonlarına yardımcı oldukları ve yurtdışında örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdikleri, FETÖ silahlı terör örgütü ele başı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası birbirleriyle telefon görüşmesi yaptıkları, görüşmelerde, Gülen'in bıraktığı miras ve çizdiği yol üzerinden faaliyetlerine devam edeceklerini söyleyerek, elebaşını 'şehit' olarak sınıflandırdıkları tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı

Ayrıca, HTS raporlarında iltisaklı şahıslarla ve geçmiş dönemde örgütün tepe yönetimi ile iletişim kayıtları bulunan, MASAK raporlarında örgütsel para transferleri bulunan, örgütün gizli haberleşme modeli ankesörlü hatlardan aranan, kripto haberleşme programı olan Bylock isimli programı kullanan, örgütün güdümündeki şirketlerde SGK kaydı bulunan ve güncel yapılanmada faaliyet yürüttükleri tespit edilen toplam 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 4 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı. 3 şahsın yurtdışında bulunduğu belirlenirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, zincir marketlerden edinilen hediye kartları, 27 bin 440 euro, 128 bin 629 dolar, 452 bin 522 TL ve yaklaşık değeri 826 bin 413 TL olan altın olmak üzere toplam piyasa değerleri 7 milyon 358 bin 559 TL olan para ve altınlara ise el konuldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika

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