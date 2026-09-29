İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ-PDY operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ-PDY operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ-PDY'ye yönelik 6 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sağlık ve eğitim alanında 5 memur, 4'ü ihraç edilmiş kamu görevlisi öğretmen ve 11 özel sektör çalışanı bulunuyor.

İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ-PDY) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah yeni bir operasyon başlattı. 2011-2017 yılları arasında örgütün mahrem yapılanmasında aktif faaliyet gösteren ve daha sonra "gizli tanık" olarak ifade veren bir FETÖ-PDY üyesinden elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunduğu, örgüt mensuplarıyla irtibatlarının olduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü-ardışık arama kayıtlarının bulunduğu ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yeni şüpheliler belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale illerini de kapsayan 6 ilde, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda sağlık ve eğitim alanında 5 memur, 4'ü ihraç edilmiş kamu görevlisi öğretmen ve 11'i özel sektör çalışanı toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait birçok örgütsel dokümana ve dijital materyale el konulduğu belirtildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ-PDY operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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