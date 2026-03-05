Metrobüste köpek koltukta oturdu, sosyal medyada tartışma başladı - Son Dakika
Metrobüste köpek koltukta oturdu, sosyal medyada tartışma başladı

Metrobüste köpek koltukta oturdu, sosyal medyada tartışma başladı
05.03.2026 13:44  Güncelleme: 13:45
İstanbul'da metrobüste bir kadının köpeğini yanındaki koltuğa oturtması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Yolcuların yoğun saatlerde zorlandığı metrobüste bu durum bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanırken, hayvanların toplu taşıma kullanımına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

İstanbul'da metrobüs'te çekilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Metrobüse binen bir kadının köpeğini koltuğa oturttuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Özellikle yoğun saatlerde metrobüste oturarak yolculuk yapmanın oldukça zor olduğu bilinirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu oldu.

Gazeteci Ali Tüfekçi tarafından kaydedilen görüntülerde metrobüste ayakta yolculuk eden çok sayıda kişi bulunurken, bir kadının köpeğini yanındaki koltuğa oturttuğu görülüyor. Tüfekçi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, bazı kullanıcılar duruma tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise hayvanların toplu taşımaya alınmasının doğal olduğunu savundu.

"Metrobüste oturmak zaten zor, köpek koltuğa oturtulmuştu"

Görüntüyü çeken gazeteci Ali Tüfekçi ise yaşananları şöyle anlattı:

"Bir arkadaşımla iftara gidiyorduk. Yenibosna'dan metrobüse bindik. İftar saatlerinde zaten çok kalabalık oluyor. Biz de ayaktaydık. Bir baktım bir hanımefendi köpeğini yanındaki koltuğa oturtmuş. İnsanlara baktım, kimse bir şey demiyordu ama herkesin bakışlarından rahatsız olduğu belliydi. Metrobüste oturabilmek zaten zor bir şey. İnsanlar içeri girip boş yer var sanıyor, sonra köpeği görünce bakıp geçiyorlar. Ben de insanların rahatsız olduğunu görünce video çekmek istedim ve tepki göstermek için paylaştım."

Toplu taşımada köpek taşımak mümkün ama kuralları var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma kurallarına göre evcil hayvanların metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında taşınmasına izin veriliyor. Ancak bunun için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kurallara göre köpeklerin tasma ve ağızlık takılı olması gerekiyor. Ayrıca hayvanların koltuklara oturtulmasına izin verilmiyor ve sahibinin kontrolünde araç içerisinde yerde bulunmaları gerekiyor.

Öte yandan, 5 kilogramdan küçük köpekler günün her saatinde toplu taşıma araçlarında seyahat edebilirken, 5 kilogramdan büyük köpeklerin sabah ve akşam yoğun saatlerde toplu taşımaya alınmaması gerekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Metrobüste köpek koltukta oturdu, sosyal medyada tartışma başladı - Son Dakika
