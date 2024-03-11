İstanbul'un Pendik ilçesi Kaynarca E-5 karayolunda Tuzla istikametinde, kontrolden çıkan motosiklet kamyonete arkadan vurdu. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında sıkışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Pendik Tuzla istikameti E-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Arslan kontrolündeki 34 VDG 23 plakalı kamyonet karayolunda sağ şeritte aracı arızalandığı için durdu. Erol Gök kontrolündeki 34 GSE 464 plakalı motosiklet ise sürüş hakimiyeti kaybederek sağ şeritte duran kamyonete arkadan çarptı ve çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü kamyonet altında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlediler. Olay sonrasında motosiklet sürücüsünün cansız bedeni morga götürüldü.
Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri olayda, trafiği kapatarak güvenlik tedbirlerini uyguladı ve kaza hakkında inceleme başlattı. Olay sonrasında trafik normal akışına döndü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Pendik'te Motosiklet Kamyonete Arkadan Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
Ankara'nın Mamak ilçesinde, gürültü nedeniyle iki komşunun tartışması sonucu çıkan olayda, silahın ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Tartışmanın ardından tüfekle ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı. Olay yerine gelen diğer kişiler de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde seçim bayrakları nedeniyle koptuğu iddia edilen elektrik kablosu, park halindeki lüks aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaya ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Beylikdüzü'nde motosikletli 2 kişi park halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırı sonucunda araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 87 yaşındaki Mürvet Dilbaz hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulunan 4 katlı ahşap bir binada çıkan yangın, çatı katına ve bitişiğindeki diğer binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?