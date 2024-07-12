İstanbul Pendik'te Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Pendik'te Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan yol verme tartışmasında taraflardan biri diğerine küfür etti. Küfrü duyan şahıs aracından pompalı tüfek çıkararak kendisine küfreden kişiye yöneldi. Tüfeği gören şahıs ise yanındaki arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

12.07.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Pendik'te yaşanan yol verme tartışmasında taraflardan biri diğerine küfür etti. Küfrü duyunca sinirlenen şahıs aracından pompalı tüfek çıkararak kendisine küfreden kişiye yöneldi. Tüfeği gören şahıs ise yanındaki arkadaşını olay yerinde bırakıp koşarak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre yol kesişiminde karşılaşan iki aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma esnasında taraflardan biri karşısındakine küfür etti. Küfrü duyan şahıs öfkelenerek aracından pompalı tüfek çıkardı. Küfür eden şahıs, pompalı tüfeği görür görmez yanındaki arkadaşını olay yerinde bırakarak bir iş yerine girdi, ardından iş yerinin arka kapısından çıkıp olay yerinden uzaklaştı. Tüfekli şahıs da iş yerine girip diğer şahsı kovaladı ancak yakalayamadı. Kaçan şahsın olay yerinde kalan arkadaşı ise tüfekli şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Tüfekli şahıs kısa süre sonra otomobiline binip uzaklaştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İstanbul, Pendik, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Pendik'te Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
10:19 ABD’de tutuklu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:07:21. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Pendik'te Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement