İstanbul Pendik'te Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

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İstanbul Pendik'te yaşanan yol verme tartışmasında taraflardan biri diğerine küfür etti. Küfrü duyunca sinirlenen şahıs aracından pompalı tüfek çıkararak kendisine küfreden kişiye yöneldi. Tüfeği gören şahıs ise yanındaki arkadaşını olay yerinde bırakıp koşarak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre yol kesişiminde karşılaşan iki aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma esnasında taraflardan biri karşısındakine küfür etti. Küfrü duyan şahıs öfkelenerek aracından pompalı tüfek çıkardı. Küfür eden şahıs, pompalı tüfeği görür görmez yanındaki arkadaşını olay yerinde bırakarak bir iş yerine girdi, ardından iş yerinin arka kapısından çıkıp olay yerinden uzaklaştı. Tüfekli şahıs da iş yerine girip diğer şahsı kovaladı ancak yakalayamadı. Kaçan şahsın olay yerinde kalan arkadaşı ise tüfekli şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Tüfekli şahıs kısa süre sonra otomobiline binip uzaklaştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL