İstanbul polisinden iş yeri kurşunlayan şüphelilere baskın: 8 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul polisinden iş yeri kurşunlayan şüphelilere baskın: 8 gözaltı

İstanbul Emniyeti, Beyoğlu, Sancaktepe ve Ümraniye ilçelerinde iş yeri kurşunlayan şahıslara yönelik özel harekat destekli gerçekleştirdiği operasyonda 8 şüpheli şahsı saklandıkları adreste kıskıvrak yakaladı. Operasyonda ruhsatsız tabancı, mermi fişeği ve balistik yelek ele geçirildi.

15.08.2024 23:31
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İstanbul polisinden iş yeri kurşunlayan şüphelilere baskın: 8 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Emniyeti, Beyoğlu, Sancaktepe ve Ümraniye ilçelerinde iş yeri kurşunlayan şahıslara yönelik özel harekat destekli gerçekleştirdiği operasyonda 8 şüpheli şahsı saklandıkları adreste kıskıvrak yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "İşyeri Kurşunlama", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Mala Zarar Verme" ve "6136 SKM" suçlarına karıştığı tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında, 4 Ağustos 11 Ağustos tarihleri arasında Beyoğlu, Sancaktepe ve Ümraniye ilçelerinde iş yeri kurşunlayan şahıslar tespit edildi. Şüphelilerin saklandıkları evlerine Özel Harekat Polisi destekli operasyon yapıldı. Polis ekipleri, koçbaşı ile açılmayan kapıları kırdı.

8 şüpheli yakalandı

Şüpheli şahısların evlerine yapılan baskında, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ederken evlerde ise 8 adet ruhsatsız tabancı, 1211 adet mermi fişeği, ve 1 adet balistik yelek ele geçirildi. Polisin konuya ilişkin çok yönlü tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olaylar güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde şahısların bir iş yerini kurşunladıkları ve rast gele çevreye ateş eden bir şahısta görüldü.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, Operasyon, Ümraniye, İstanbul, 3-sayfa, Beyoğlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul polisinden iş yeri kurşunlayan şüphelilere baskın: 8 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul polisinden iş yeri kurşunlayan şüphelilere baskın: 8 gözaltı - Son Dakika
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