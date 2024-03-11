İstanbul Sancaktepe\'de Bir Şahıs Eşini Silahla Vurarak Öldürdü

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İstanbul Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini de vurdu. Ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Abdurrahman Gazi Mahallesi Bahriye Sokak'taki bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çıkan tartışmada Deniz C., eşi Duygu C.'yi silahla vurduktan sonra kendisini vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Duygu C'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Deniz C. ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL