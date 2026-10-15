İstanbul Sarıyer Ayazağa\'da sağanak balıkçı dükkanını diz boyu sular altında bıraktı

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da sağanak balıkçı dükkanını diz boyu sular altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan yoğun sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir balıkçı dükkanını su altında bıraktı. Diz seviyesine kadar sular altında kalan dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Yoğun yağış nedeniyle Ayazağa'da bulunan bir balıkçı dükkanını su bastı. Dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Sağanak yağış nedeniyle Megakent İstanbul'da bazı noktalarda hayat durma noktasına geldi. Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir balıkçı dükkanını su bastı. Diz seviyesine kadar sular altında kalan dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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