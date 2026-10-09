İstanbul savcılığının fon soruşturmasında Sevinç ve Balcı gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul savcılığının fon soruşturmasında Sevinç ve Balcı gözaltına alındı

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İstanbul savcılığının fon soruşturmasında Sevinç ve Balcı gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, 'kamuoyunu yanıltıcı' açıklamalar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Sevinç daha önce şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında gazeteciler de şüpheli konumuna geldi. Başsavcılığın dün akşam yaptığı açıklamanın ardından 3 gazeteci ifadeye çağrılırken, 2 gazeteci gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN “YANILTICI AÇIKLAMA” İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in basın yayın organlarında ve sosyal medyada soruşturmaya ilişkin "kamuoyunu yanıltıcı nitelikte" açıklamalarda bulundukları ileri sürdü.

2 GAZETECİYE GÖZALTI

Başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında da gözaltı kararı verdiği öğrenildi. Balcı, sosyal medya hesabından “Gözaltına alınıyorum” paylaşımında bulundu. Ekipler, Sevinç ve Balcı’yı gözaltına aldı.

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ise şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere hazır edilmelerine karar verildi.

FON SORUŞTURMASI

Borsada manipülasyon iddialarına yönelik soruşturma, eylül ayının ortasında genişlemişti. Pusula Portföy Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız 15 Eylül’de tutuklandı. Ardından diğer portföy şirketlerinin yöneticilerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de 7 portföy yönetim şirketine ait fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem görmesini durdurdu ve 131 fonu tasfiye sürecine aldı. SPK, bazı hisselerde manipülatif işlem yaptıkları iddia edilen 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişilere işlem yasağı getirdi.

455 BİN 758 YATIRIMCI ETKİLENDİ

SPK verilerine göre tasfiye edilen 131 fonda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor. Tera ve Pusula portföy yönetim şirketlerinin merkezde olduğu soruşturmada, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 51 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Merkez Bankası eski başkan yardımcılarından Erkan Kilimci de yer alıyor.

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ile bağlantılı lüks araçlara, 2 özel jete ve 1 lüks yata el konuldu. Fon yatırımcılarına ara ödeme yapılmasını sağlayacak bir düzenleme hazırlığının da gündemde olduğu bildirildi.

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Kaynak: İHA
İsmail SaymazMustafa BalcıMurat AğırelŞaban Sevinç3. SayfaİstanbulGüncelBalcıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tamer Çakır Tamer Çakır:
    topu taca attılar kolay kolayda maça dönmeyecek her halde bu olayı ortaya çıkaranlar konunun ilgili makam veya güvenlik birimleri değilki gazeteciler ve yaptıkları yayınlar sonucunda iş su yüzüne çıktı şimdi haber yapanlardan ne istiyorsunuz fazla bir şeyler söylemiş olabilirler veya eksik haberde yapmış olabilirler ama doğru teşhis koymuşlar birileri halkı soymuş şu anda halk bunların kim olduğunun açıklanmasını bekliyor açıklayın doğrusunu herkes öğrensin ne var bunda , demişler le duyduğuma göreyle bir sürü insan hapiste yatıyor da buna mı gocunuldu 0 0 Yanıtla
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