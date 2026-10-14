İstanbul Şişli'de sağanakta taşan rögardan su fışkırdı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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İstanbul Şişli'de sağanakta taşan rögardan su fışkırdı, o anlar kameraya yansıdı

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İstanbul Şişli'de etkili olan sağanak nedeniyle rögar taştı, su rögardan fışkırdı ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bazı bölgelerde yollar göle döndü, trafik kilitlendi, vatandaşlar zor anlar yaşadı; Şişli Zincirlidere Caddesi de göle dönen alanlardan biri oldu.

İstanbul Şişli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögar taştı. Su rögardan fışkırırken, ortaya çıkan görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde yollar göle döndü. Trafik kilitlendi, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şişli Zincirlidere Caddesi de göle dönen alanlardan biri oldu. Sağanak yağış nedeniyle rögar taştı. Rögardan su fışkırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
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