İstanbul Sultangazi TEM Otoyolunda Kamyonet Alev Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Sultangazi TEM Otoyolunda Kamyonet Alev Aldı

İstanbul Sultangazi TEM otoyolunda seyir halindeki bir kamyonet aniden alev aldı. Sürücü kendisini dışarı atarken, araç alevler içinde kalarak küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araç hurda haline geldi.

19.07.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultangazi TEM otoyolunda seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Sürücü kendisini dışarı atarken, alevler içinde kalan araç küle döndü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sultangazi TEM otoyolu 5. Levent mevki Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 DUG 021 plakalı kamyonetten henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine aracı yan yol kenarına park eden sürücü, araçtan alevlerin çıktığını görünce durumu 112 Acil servise bildirdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Bir süre sonra araç tamamen yanarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken araç ise hurda yığınına döndü.

Kamyonetin yandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin yaptığı incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, İtfaiye, Olay, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Sultangazi TEM Otoyolunda Kamyonet Alev Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 20:20:42. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi TEM Otoyolunda Kamyonet Alev Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement