İstanbul Topkapı'da Tramvay Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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İstanbul Topkapı'da Tramvay Kazası: 1 Ölü

İstanbul Topkapı\'da Tramvay Kazası: 1 Ölü

İstanbul Topkapı'da demir bariyerleri aşarak tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen bir kişiye tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden kişi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

28.02.2024 16:42  Güncelleme: 16:43
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İstanbul Topkapı'da demir bariyerleri aşarak tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen şahsa tramvay çarptı. Tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybederken, kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bağcılar- Kabataş tramvay hattı Topkapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir bariyerleri aşarak tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan Muzaffer S.'ye tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle raylar arasında sıkışan Muzaffer S., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, Muzaffer S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Muzaffer S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yapılamayan tramvay seferleri, yapılan çalışmaların ardından normale döndü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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