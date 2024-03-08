İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı
İSTANBUL - İstanbul Valiliği, Kadınlar günü eylemleri nedeniyle saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı- Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Taksim Meydanında güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında saat 14.00 itibariyle Yenikapı - Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane İstasyonları, Taksim - Kabataş Fünikeleri kapatıldı.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
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