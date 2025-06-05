İstanbul Valiliği'nden Belediye Başkanları Vekil Seçimi Duyurusu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekillerini seçmek üzere toplanacağı belirtildi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ardından 3 belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereği; Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekillerini seçmek üzere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanacağı belirtildi. - İSTANBUL