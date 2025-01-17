Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi - Son Dakika
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Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi

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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 96 saatte 33'e yükselirken İstanbul Valiliği, sahte-kaçak alkol tüketimi ve satışıyla etkin mücadele kapsamında ilave tedbirler alındığını açıkladı. Alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025'ten itibaren 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurma ve kayıtları 30 gün saklama zorunluluğu getirildi.

17.01.2025 08:48
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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 96 saatte 33'e yükseldi. Peş peşe gelen ölüm haberleri sonrası İstanbul Valiliği, yeni tedbirler aldı.

KAMERA KURULACAK

Yapılan yazılı açıklamada sahte-kaçak alkolün satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla, 10 Ekim 2024 tarihli Valiliğin genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, işletmenin tamamını görebilecek şekilde 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması ve kayıtların 30 gün süreyle kayıt altında tutma zorunluluğu getirildiği duyuruldu.

RUHSATLAR İPTAL EDİLİYOR

Ayrıca 10 Ocak 2025 tarihli Valiliğin genelgesiyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alındı.

KAYMAKAMLARA TALİMAT VERİLDİ

Bu genelgelere ilaveten ilçelerde; İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapmaları konusunda Kaymakamlıklar yazılı olarak talimat verildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte-kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili devam eden operasyonlarda; piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

29 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu. Sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştu.

Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği\'ni harekete geçirdi
Kaynak: ANKA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ROZA BEBE:
    Allah'ın haramlarından yüz çevirmediğiniz sürece zilleti tatmaya mahkumsunuz 179 126 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    bak hele bak hele... Ulan bu ölenler insan insan. Başka bi ülkede olsa şimdiye kadar kıyamet kopardı. Ne demek 30 40 kişi. Bir felaket bu... ayip beeee 27 32 Yanıtla
  • Engin Engo:
    KENDİ GİBİ DÜŞÜNMEYENLERE ÖLÜMÜ HAK GÖRENLER DÜNYANIN EN CAHİL EN APTAL İNSANLARIDIR. BEN İÇKİ İÇMEM SİGARA İÇMEM ANCAK BAŞKALARI İÇİYOR DİYE ONLARA ÖLÜMÜ HAK GÖRMEM. SAHTE İÇKİ NEDEN İÇİLİR ? GERÇEK İÇKİ PAHALI OLDUĞU İÇİN. BUNA ÇARE BULUN. 13 2 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    tedbir ne yaa bulun kimse kes biletini gitsin 6 2 Yanıtla
  • 19815530:
    tekel bayilerini kapatin. ickiyi siraya girip alsinlar 1 3 Yanıtla
  • Murat Kanat:
    Vergi için vatandaşını feda eden tek hükümet. Bu canların sorunlusu baştakiler. İçkiden gelen verginin ne hayrı olacak kaldırın. Hem yolsuzluk ortadan kalsın hem insanlar ölmesin. Cani misiniz 4 0 Yanıtla
  • Sinan Yalçın:
    Tekelde mi satılıyoki sahte içki. Gayrimeşru yerlerden alınıyo kamera hiçbirşey çözemeyecek kamera şirketleri zengin oldu 3 0 Yanıtla
  • Apple User:
    içki bütün kötülüklerin anasıdır ülkemizde tamamen yasaklanmalı yada herkes evinde tüketmeli 1 1 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    Günaydın harekete gecmis bari 0 0 Yanıtla
  • Şener Yılmaz:
    Hadi canım.. Tüplerden bomba yapıldığı zaman ev tüperi denetim ve kodla satılacaktı ne oldu o iş.. İllaki bir felaket sonra cart curt.. 0 0 Yanıtla
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