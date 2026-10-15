İstanbul'da yağış: Ayazağa'da 2 bin 500 kişi kurtarıldı, 3 kişiden haber yok - Son Dakika
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İstanbul'da yağış: Ayazağa'da 2 bin 500 kişi kurtarıldı, 3 kişiden haber yok

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İstanbul\'da yağış: Ayazağa\'da 2 bin 500 kişi kurtarıldı, 3 kişiden haber yok
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İstanbul'da etkili yağışın vurduğu Ayazağa'da inceleme yapan Vali Davut Gül, yaklaşık 2 bin 500 hemşehrinin kurtarıldığını, 3 hemşehrinden haber alınamadığını açıkladı. Gül, hasar görmüş yerlerden uzak durulması ve zararların pazartesiden itibaren ödenmesi gerektiğini söyledi.

Yağış nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Ayazağa'da incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sıfır riskle hareket etmek için hasar görmüş yerlerden uzak durmalıyız. Yaklaşık 2 bin 500 civarında hemşehrimiz kurtarıldı. 3 hemşehrimizden haber alamıyoruz" dedi.

Megakent İstanbul'da bazı noktalarda yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ayazağa'da birçok ev iş yerini su basarken, bölgede maddi hasar yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile AFAD İl Müdürü Haluk Özener, hasarın meydana geldiği Kemerburgaz Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Öte yandan Vali Gül, bölgede çalışma yürüten AFAD yetkililerden de bilgi aldı. Gül ve Yıldız'ın, Kağıthane'de yağmurdan etkilenen bölgede de incelemelerde bulunacakları öğrenildi.

"Olağan üstü bir durumdan geçiyoruz"

Bölgeden basın mensuplarına yaptığı açıklamada tüm ekiplerin alanda olduğunu belirten Vali Gül, "AFAD'ın koordinasyonunda, emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, büyükşehir belediyesi, İSKİ, ilçe belediyeler, Kızılay, diğer sivil toplum kuruluşları, herkes kendi alanında çalışmaya devam ediyor. Şunu anlamamız lazım, olağan üstü bir durumdan geçiyoruz. Büyük bir yağış var, büyük bir afet var. Kronik sorunlarımızın yanında bir de yağış miktarı fazla olunca bu sorunları yaşadık, yaşıyoruz. Biraz önce Ayazağa'da gezdik, şimdi buraya geldik. Hemşehrilerimizin birkaç tane talebi var. Biri, haklı olarak evinin, iş yerinin sulardan arındırılmasını istiyor. İkincisi, bunların tanzim edilmesini istiyor. Üçüncüsü, bir daha böyle bir hadiseyle karşılaşmak istemiyor. Bir de uzun vadede kentsel dönüşüm ve buna benzer meselelerden dolayı taleplerini dile getiriyor" diye konuştu.

"Yaklaşık 2 bin 500 civarında hemşehrimiz kurtarıldı, 3 hemşerimizden haber alamıyoruz"

Konuşmasının devamında, vatandaşların güvenle kalacakları yerlere taşımak için çalışma yaptıklarını da vurgulayan Vali Gül, "Bizim için önceliğimiz, bir an önce hemşerilerimizin bir an önce güvenle kalabilecekleri yerlere taşımak, orada misafir etmek. Bugünden itibaren, olabildiğince zararları çok kısa sürede tespit edip, bunları tanzim etmek ve hayatın normalleşmesi için hemşerilerimize yardımcı olmak. Vatandaşların zararlarını tespit etmek istiyoruz. Bunları da en geç pazartesiden itibaren hemşehrilerimizin hesaplarına yatırarak, onların ihtiyaçlarını giderecek duruma getirmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin evlerinin, iş yerlerinin temizliğini ve buna benzer işlerini yaptık. Yağış 3 gün daha devam edecek, sıfır riskle hareket etmek için hasar görmüş yerlerden uzak durmalıyız. Yaklaşık 2 bin 500 civarında hemşehrimiz kurtarıldı. 3 hemşehrimizden haber alamıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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