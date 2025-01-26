İşten Çıkarılan Tekirdağ İşçileri Haksızlığa Karşı Eylem Düzenledi - Son Dakika
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İşten Çıkarılan Tekirdağ İşçileri Haksızlığa Karşı Eylem Düzenledi

İşten Çıkarılan Tekirdağ İşçileri Haksızlığa Karşı Eylem Düzenledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçiler, aileleriyle birlikte belediye binası önünde eylem yaparak işlerine geri dönme talebinde bulundu. Eylemde, yaşadıkları mağduriyetler ve haksızlığa uğradıkları vurgulandı.

26.01.2025 15:47  Güncelleme: 15:55
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kışın ortasında işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde eylem yaparak haksızlığa uğradıklarını savundu ve işlerine geri dönmek istediklerini dile getirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde aileleri ve çocukları ile toplanan işçiler, işten çıkarılmalarına tepki gösterdi. İşten çıkarıldıkları gerekçelerle mağdur edildiklerini belirten işçiler, seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. 2022 yılında işten çıkarılmasının ardından Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne kadar yürüme eylemi yapan Numan Büyühan da eyleme katılarak işçilere destek verdi.

"Çocuklarımızla birlikte mağdur durumdayız"

Eylemde konuşan Yekta Yazıt, "Herhangi bir disiplin cezamız olmamasına rağmen işimizden edildik. Çocuklarımızla birlikte mağdur durumdayız. İşimizi geri istiyoruz" dedi.

Nazife Durgut ise işten çıkarılma gerekçesinin 'doğrudan yetersizlik' olarak açıklandığını belirterek, "Ekmeğimizin peşindeyiz ve sadece ekmeğimizi istiyoruz. Haksız yere çıkarıldık. İşimizi geri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu kış, benim çocuğum ne yer ne içer"

İşçilerden Vural Gezer, "Haksız yere işten çıkarıldık. Bu kış, benim çocuğum ne yer ne içer? Bunları düşünmeden 'siz çıkın' denmesi çok yanlış bir şey. Ben işimi geri istiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

"İki oğlumla kışın işsiz kaldık"

Bir diğer işten çıkarılan Cem Şen, işine haksız yere son verildiğini belirterek, "Hiçbir haklı sebep yokken işten çıkarıldım. Tutanak tutulmadan, 'Tamam çıkın, yarın işe gelmeyin' denildi. Performans yetersizliği bahanesi öne sürüldü ancak bu konuda hiçbir uyarı yapılmadı. İki oğlumla kışın işsiz kaldık. Bunu yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

"İnsanlar geleceğe korkarak bakıyor"

Eyleme destek veren Numan Büyühan, "2022'de bir telefonla işime son verildiğini öğrendim ve eylem yaptım. Bu arkadaşlar da benim gibi işlerinden atıldı. İnsanlar geleceğe korkarak bakıyor. Bu zulme bir dur denmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Eylemciler, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e de seslenerek, yaşanan haksızlıkların çözülmesini talep etti. İşçiler, işlerine geri dönene kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İşten Çıkarılan Tekirdağ İşçileri Haksızlığa Karşı Eylem Düzenledi - Son Dakika

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