İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı davasında 3 sanık tahliye edildi - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı davasında 3 sanık tahliye edildi

İstiklal Caddesi\'nde meydana gelen terör saldırısı davasında 3 sanık tahliye edildi

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada, bombayı bırakan Ahlam Albashır dahil 36 sanık yargılanıyordu. Mahkeme, yapılan duruşmada 3 sanığın tahliyesine karar verdi. Davanın devam eden süreci merakla bekleniyor.

12.02.2024 13:32  Güncelleme: 13:36
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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı davasında 3 sanık tahliye edildi - Son Dakika


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