İstriya'da İkinci Uçak Kazası

Hırvatistan'ın batısındaki İstriya bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan uçak kazasının ardından, bugün de küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Hırvatistan'ın İstriya bölgesinde bir hafta içinde ikinci küçük uçak kazası meydana geldi. Vrsar köyünde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Polis, kaza ihbarının yerel saatle 08.35'te geldiğini belirtti. Olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve acil sağlık personeli sevk edildi.

Hırvatistan'ın İstriya bölgesindeki Medulin kasabası yakınlarında geçtiğimiz hafta perşembe günü küçük uçak düşmüş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. - ZAGREB