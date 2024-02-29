İsveç'te yük treni yayalara çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsveç'te yük treni yayalara çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

İsveç\'te yük treni yayalara çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

İsveç'te tren yayalara çarptı. İsveç Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Felicia Davidsson, hemzemin geçidi kullanan yayalara yük treninin çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:29
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İsveç'te yük treninin hemzemin geçidi kullanan yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İsveç'te tren yayalara çarptı. İsveç Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Felicia Davidsson, hemzemin geçidi kullanan yayalara yük treninin çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, hayatını kaybedenlerin 25 yaşında bir erkek, 20'li yaşlarında bir kadın ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olduğunu belirtti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 3 kişinin Orebro kentindeki istasyonda başka bir trenden indikten sonra söz konusu hemzemin geçidi kullandıkları aktarılarak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İsveç basını, 2017 yılında da Orebro'da aynı hemzemin geçitte bir kişinin öldüğünü hatırlatarak, istasyonun kapatılması konusunda tartışmalar olduğunu ancak birçok bölge sakininin işe gidip gelmek için istasyonu kullandığını ve bu nedenle açık kaldığını belirtti. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

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