İsviçre'de İntihar Kapsülü Kullanımı: 4 Gözaltı - Son Dakika
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İsviçre'de İntihar Kapsülü Kullanımı: 4 Gözaltı

İsviçre\'de İntihar Kapsülü Kullanımı: 4 Gözaltı

İsviçre'nin Schaffhausen kantonunda 'Sarco' isimli intihar kapsülü kullanılarak gerçekleşen yardımsever bir intihar olayı sonrasında, polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Kapsül, kullanıcının oksijen seviyesini düşürerek ölümüne izin veriyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.09.2024 19:32  Güncelleme: 19:48
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İsviçre'de kullanıcısının intihar etmesine olanak sağlayan kapsül görünümlü bir cihazın ilk kez kullanılmasının ardından polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

İsviçre'nin kuzeyinde, Almanya sınırındaki Schaffhausen kantonunda kullanıcısının intihar etmesine olanak sağlayan kapsül görünümlü bir cihaz ilk kez kullanıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, savcıların "intihara teşvik ve yardım etme" suçundan bir dizi şüpheli hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi. Polis, "intihar kapsülü" kullanımıyla gerçekleşen yardımlı intihar vakasının dün Schaffhausen kantonundaki Merishausen belediyesinde bir orman kulübesinde gerçekleştiğini duyurdu.

3D yazıcıyla üretilen ve daha önce hiç kullanılmayan "Sarco" isimli intihar kapsülü, içerisinde oturan kişinin bir düğmeye basmasıyla birlikte havaya nitrojen gazı salmaya başlıyor. Bu şekilde havadaki oksijenin ölümcül seviyelere düşmesiyle birlikte kapsülde oturan kullanıcı, bilincini kaybederek birkaç dakika içerisinde boğularak ölüyor.

İntihar kapsülü girişiminin arkasındaki grup olan The Last Resort adlı kuruluşun sözcüsü, kapsülü kullanan kişinin bağışıklık sisteminin ciddi bir şekilde zayıflamasından muzdarip 64 yaşında ABD'li bir kadın olduğunu açıkladı.

"Ölümün bir insan hakkı" olduğunu savunan İsviçre merkezli kuruluşun sözcüsü, polis tarafından tutuklananların The Last Resort Başkan Yardımcısı Florian Willet, bir Hollandalı gazeteci ve iki İsviçreli olduğunu duyurdu. Hollanda'da yayın yapan Volkskrant gazetesi de İsviçre polisinin Sarco cihazı kullanılırken fotoğraf almak isteyen fotoğrafçılarından birinin gözaltına alındığını duyurdu.

The Last Resort kuruluşunun sözcüsü, ABD'li kadın intihar kapsülünü kullandığında yanında bulunan tek kişinin Willet olduğunu söyledi. Sözcü, Amerikalı kadının hayatına son vermeden önce tüm psikiyatrik değerlendirmelerden de geçtiğini belirtti.

The Last Resort adlı kuruluştan yayınlanan açıklamada, ise Willet'in ABD'li kadının ölümünün "huzurlu, hızlı ve onurlu" bir şekilde olduğunu kaydeden ifadelerine yer verildi.

Sarco, 1990'lı yıllardan bu yana uzman desteğiyle intihar konusundaki çalışmalarıyla ünlü Avusturyalı eski hekim Philip Nitschke tarafından geliştirildi. Cihazın 3D yazıcı ile üretilebilmesi, cihazın çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayanlar tarafından kullanılabilmesine ilişkin endişelere neden oluyor. - BERN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsviçre'de İntihar Kapsülü Kullanımı: 4 Gözaltı - Son Dakika

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