İsviçre'deki Otopark Patlamasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İsviçre'deki Otopark Patlamasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Kişi Yaralandı

İsviçre'nin Aargau kantonuna bağlı Nussbaumen'deki bir binanın otoparkında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Patlama sonucunda yangın çıktı ve kısa sürede diğer katlara yayıldı. Bina sakinleri tahliye edilirken, büyük hasar meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

14.06.2024 13:27
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İsviçre'de çok katlı bir binanın otoparkında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İsviçre'nin Aargau kantonuna bağlı Nussbaumen'deki bir binanın kapalı otoparkında akşam saatlerinde patlama meydana geldi, daha sonra yangın çıktı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, büyük panik yaşandı. Yangın kısa süre içerisinde diğer katlara yayıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Binada ve park halindeki araçlarda büyük hasar meydana geldi. Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek verirken, yangın gece saatlerinde söndürülebildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - ZÜRİH

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsviçre'deki Otopark Patlamasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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