İtalya'da batan lüks yatta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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İtalya'da batan lüks yatta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya\'da batan lüks yatta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'nın Palermo şehri açıklarında batan ve 'İngiltere'nin Bill Gates'i' olarak bilinen ünlü teknoloji girişimcisi Mike Lynch de dahil 6 kişinin kayıp olduğu lüks yatta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

21.08.2024 18:05
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İtalya'nın Palermo şehri açıklarında batan ve "İngiltere'nin Bill Gates'i" olarak bilinen ünlü teknoloji girişimcisi Mike Lynch de dahil 6 kişinin kayıp olduğu lüks yatta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İtalya'nın Palermo şehrindeki Porticello limanı açıklarında pazartesi günü "Bayesian" adlı lüks yatın batması sonucu aralarında İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah dahil kayıp durumdaki 6 kişiyi arama çalışmalarında 3. günde ilerleme kaydedildi. Sicilya Sivil Savunma Ajansı Başkanı Salvatore Cocina yaptığı açıklamada, 49 metre derinlikteki yatta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Cesetlerden 1'i dalgıçlar tarafından sudan çıkarılırken, cansız bedenlerin kime ait olduğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Ne olmuştu?

Öte yandan İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in eşi Angela Bacares'ın sahibi olduğu, 10'u mürettebat toplam 22 kişinin bulunduğu 56 metrelik lüks yat, pazartesi günü Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Facianın ardından 1'i çocuk ve yatın sahibi Bacares dahil 15 kişi kurtarılırken, 7 kişi kaybolmuştu. Daha sonra kayıp 7 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Kayıp kişilerin İngiliz milyarder Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo olduğu aktarılmıştı. - SİCİLYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İtalya'da batan lüks yatta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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