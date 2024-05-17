İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağışlar sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı

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İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yerleşim yerleri sular altında kaldı.

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya, Veneto ve Emilia Romagna bölgelerinde şiddetli yağış etkili oldu. İki nehrin taşması sonucu yerleşim yerlerinde su baskınları meydana geldi. Yağışla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri Lombardiya ve Veneto'da son iki günde 2 binden fazla yardım çağrısına yanıt verdi. Sular altında kalan alt geçitlerde ve yollardaki sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı. Cadde ve sokakların göle döndüğü noktalarda ise lastik botlarla evlerden tahliye çalışmaları yapıldı. Lombardiya'da yoğun yağıştan en çok etkilenen Milano'da belediyenin sivil savunmadan sorumlu yöneticisi Marco Granelli dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bir günde 120-130 mm yağış görüldüğünü, son 170 yılın en yüksek yağış miktarının kayda geçtiğini duyurdu. - MİLANO