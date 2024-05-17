İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağışlar sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı - Son Dakika
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İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağışlar sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya, Veneto ve Emilia Romagna bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle yerleşim yerlerinde su baskınları meydana geldi. Ağaçlar devrildi, binaların çatılarında hasar oluştu. İtfaiye ekipleri binlerce yardım çağrısına yanıt verdi ve sürücüler kurtarıldı. Milano'da son 170 yılın en yüksek yağış miktarı kaydedildi.

17.05.2024 13:40
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İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yerleşim yerleri sular altında kaldı.

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya, Veneto ve Emilia Romagna bölgelerinde şiddetli yağış etkili oldu. İki nehrin taşması sonucu yerleşim yerlerinde su baskınları meydana geldi. Yağışla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri Lombardiya ve Veneto'da son iki günde 2 binden fazla yardım çağrısına yanıt verdi. Sular altında kalan alt geçitlerde ve yollardaki sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı. Cadde ve sokakların göle döndüğü noktalarda ise lastik botlarla evlerden tahliye çalışmaları yapıldı. Lombardiya'da yoğun yağıştan en çok etkilenen Milano'da belediyenin sivil savunmadan sorumlu yöneticisi Marco Granelli dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bir günde 120-130 mm yağış görüldüğünü, son 170 yılın en yüksek yağış miktarının kayda geçtiğini duyurdu. - MİLANO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağışlar sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı - Son Dakika

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