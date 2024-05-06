İtalya'nın Sicilya Bölgesinde Atık Su Arıtma Tesisi Kazasında 5 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İtalya'nın Sicilya Bölgesinde Atık Su Arıtma Tesisi Kazasında 5 İşçi Hayatını Kaybetti

İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Palermo'ya 20 kilometre uzaklıktaki Casteldaccia'daki atık su arıtma tesisinde meydana gelen kazada 5 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri 5 işçinin cansız bedenine ulaşırken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşçi ölümleri sendikalar arasında öfkeye neden oldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise olayın tam olarak aydınlatılması gerektiğini belirterek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

06.05.2024 19:58
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İtalya'nın Sicilya bölgesindeki atık su arıtma tesisinde meydana gelen kazada 5 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

İtalya'daki iş kazalarına bir yenisi daha eklendi. İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Palermo'ya 20 kilometre uzaklıktaki Casteldaccia'daki atık su arıtma tesisinde kaza meydana geldi. Kazada 5 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı. İtalyan basını, zehirli gaz sızıntısını meydana geldiğini belirtirken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapıldı.

İtfaiye ekipleri 5 işçinin cansız bedenine ulaşırken, 1 işçi ise baygın halde bulundu. Kaza sırasında bir işçinin acil durum butonuna basmayı başardığı ve kazadan sağ kurtulduğu ifade edildi. İşçi ölümleri sendikalar arasında öfkeye neden oldu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Bu trajediye tam anlamıyla ışık tutulmalı" ifadelerini kullanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı, tedavi gören işçiye ise acil şifa diledi.

Öte yandan İtalya'nın kuzeyindeki Bologna yakınlarında 9 Nisan'da bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada da 7 işçi hayatını kaybetmişti. - SİCİLYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İtalya'nın Sicilya Bölgesinde Atık Su Arıtma Tesisi Kazasında 5 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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