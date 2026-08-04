İtfaiye Çocuğun Parmağındaki Yüzüğü Çıkardı

Batman'da küçük bir çocuğun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye erlerinin hastanede gerçekleştirdiği hassas müdahaleyle çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, küçük çocuğun parmağına sıkışan yüzük nedeniyle yaşadığı rahatsızlık üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından itfaiye ekibi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi. Hastanede sağlık ekipleriyle koordineli şekilde çalışan itfaiye ekipleri, özel kesme ekipmanları kullanarak çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü dikkatli bir çalışma sonucunda çıkardı. Müdahale sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Parmağındaki yüzük nedeniyle ağrı ve tedirginlik yaşayan küçük çocuk, başarılı müdahalenin ardından rahat bir nefes alırken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.