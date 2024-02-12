İtfaiye Ekipleri Genç Kızın Sıkışan Yüzüğünü Kurtardı - Son Dakika
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İtfaiye Ekipleri Genç Kızın Sıkışan Yüzüğünü Kurtardı

İtfaiye Ekipleri Genç Kızın Sıkışan Yüzüğünü Kurtardı

Muğla'da bir genç kızın parmağına sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kesilerek çıkarıldı.

12.02.2024 10:32  Güncelleme: 10:38
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Ev yangını, orman yangını, anız yangını, sıkışmalı kaza, hayvan kurtarma gibi birçok toplumsal olaylarda vatandaşların yardımına koşan itfaiye ekipleri son olarak genç bir kızın parmağında sıkışan yüzüğü keserek yüzükten kurtardı.

Muğla'da 13 yaşındaki kız çocuğunun parmağındaki çelik yüzük çıkmayınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hastanede gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile yüzüğü çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, parmağına taktığı çelik yüzüğün dar gelmesi ve yüzüğün sıkışması nedeniyle 13 yaşındaki kız çocuğu babası ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanede doktorların tavsiyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye grup amirliği ekiplerine yüzüğün çıkarılması için bilgi verdi.

Hastaneye giden Menteşe itfaiye ekipleri, yüzük kesmek için özel olarak kuruma alınan kesici ile küçük kızın parmağındaki çelik yüzüğü 5 dakikalık bir operasyon ile keserek yüzüğü çıkardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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