İtfaiye Müdürü Başgün\'den Kış Ayları için Baca Temizliği Uyarısı

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Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, bacaların yıllık olarak temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artan baca yangını ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Başgün, sobalı dairelerin bacalarının yılda iki defa, kaloriferli yapıların bacalarının ise yılda bir defa temizletilmesi gerektiğini belirtti. Kış aylarında baca temizliğinin zorunlu olduğunu belirten Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, "Bacalarla ilgili mutlaka ve mutlaka vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Bacaların bir fiziki durumları var. O fiziki durumları, yangına mukavemet edecek şekilde yapılması gerekiyor. Bacalar binanın 80 santimetre yükseğinde olması ve 600 derece sıcağa dayanabilecek malzeme ile konuşlandırılmalıdır. Bacaların sık sık temizletilmesi gerekiyor. Özellikle lokanta ve iş yeri bacaları yağ ve kromdan dolayı kısa sürede tıkanır. Onların kısa süre içerisinde temizletilmesi gerekiyor. Her bacanın müstakil olması gerekiyor birden fazla baca eklendiğinde risk durumunu yükseltmiş olursunuz. Sobalı bacaların yılda iki sefer kaloriferli bacaların ise yılda bir defa temizletilmesi gerekiyor. Baca rüzgar gülleri, rüzgar hangi yönden eserse essin, homojen bir şekilde bacadaki zehirli gazların dışarı atmasına vesile olur. Soba kurulurken dahi dikkat edilmesi gereken hususlar var. Camdan veya duvardan dışarı çıkartılan soba borularının dışarıda iyice yalıtılması lazım. Sobadan çıkan zehirli gazların soğumadan dışarı atılması gerekiyor. Soğuyan zehirli gazlar ağırlaşır ve dışarı atılması zor olur. Vatandaşlarımızın bu konulara dikkat etmesi lazımdır. Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı kullandığımız yakıt dahi önemlidir. Benzin ve tiner gibi yakıcı ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. Her yıl soba ve baca zehirlenmesini görüyoruz bundan dolayı da bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Kışın elektrikli sobalar da çok önemlidir. Çocukların bulunduğu yerlerde elektrikli sobaların bulunması veya elektrik sobası yanarken çocukları evde bırakmamamız gerekiyor" dedi. - ELAZIĞ