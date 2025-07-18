İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku

İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan\'a telif şoku
18.07.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Ahlat Ağacı" filminde izinsiz kullanılan metin nedeniyle açılan davada ilk derece mahkemesi tazminata hükmetmişti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Nuri Bilge Ceylan'ın istinaf talebini reddetti. Yazar Polat Onat'ın tazminat talebini haklı bulan mahkeme, hükmedilen miktarın adil olduğuna karar verdi.

Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 yılında vizyona giren "Ahlat Ağacı" filmindeki dikkat çekici sahnelerden biri, yıllar süren bir telif davasının merkezine oturdu. Filmde geçen "Taşra ve Edebiyat Sempozyumu'na katılmak istemeyen bir yazarın mektubu" bölümünün, yazar Polat Onat'a ait olduğu ortaya çıkmış ve aynı yıl davaya konu olmuştu.

İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku

Yazar Polat Onat, metninin kendisinden izinsiz biçimde kullanıldığını ileri sürerek yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan ile filmin yapım şirketi Zeyno Film'e karşı 40 bin TL tutarında maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2018 yılında açılan dava, 2022 yılında sonuçlandı. Mahkeme, Polat Onat'a ait metnin izinsiz kullanıldığını belirterek "esere tecavüzün tespiti"ne ve eserin sahibine maddi-manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku

İSTİNAF BAŞVURUSU KABUL EDİLMEDİ

Bu kararın ardından Nuri Bilge Ceylan ve Zeyno Film karara itiraz etti ve dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf incelemesini tamamlayan mahkeme, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Mahkeme heyeti, yazar Polat Onat'ın tazminat talep hakkının yerinde olduğunu ve hükmedilen miktarın hak ve adalet ilkesine uygun düştüğünü ifade etti. Bu doğrultuda, Nuri Bilge Ceylan ve Zeyno Film'in istinaf başvurusu oy birliğiyle esastan reddedildi.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan yazar Polat Onat, bu davanın, eserleri izinsiz şekilde filmlerde kullanılan yazarların telif haklarını koruyabilmeleri açısından emsal teşkil edebileceğine dikkat çekilmesine rağmen, yorum yapmak istemediğini belirtti.

Kültür Sanat, 3-sayfa, Sinema, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
1’i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans “Hayata değer“ sloganıyla tanıtılmış 1'i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans "Hayata değer" sloganıyla tanıtılmış
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu

11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
10:52
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
16:43
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi
"Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
16:37
Şanssızlığın bu kadarı Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
Şanssızlığın bu kadarı! Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
16:32
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Market sahibini şoke eden ihanet
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı! Market sahibini şoke eden ihanet
16:29
Pep Guardiola’dan Galalatasaray’a müjde
Pep Guardiola'dan Galalatasaray'a müjde
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şara’ya telefon İsrail’e gözdağı olacak mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi
16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
16:03
Menajeri İstanbul’a geldi Galatasaray’dan ayrılıyor
Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor
15:52
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
15:47
Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı
Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı
15:33
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 12:24:20. #7.11#
SON DAKİKA: İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.