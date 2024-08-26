İzlanda'da buz mağarasında kayıp turistlerin arama çalışmaları durduruldu

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İzlanda'da buz mağarasında buzulun çökmesi sonucu kayıp olan 2 turisti arama çalışmaları durdurulurken, polis, iki turistin mağarada mahsur kaldığı yönündeki haberlerin yanlış olduğunu söyledi.

İzlanda'nın güneyinde dün 25 kişilik bir turist grubunun rehber eşliğinde Breidamerkurjökull buzulundaki mağarayı ziyaret ettiği sırada buzul parçası çökmesinin ardından kayıp turistleri bulmak için başlatılan arama çalışmaları durduruldu. Polis, iki turistin mağarada mahsur kaldığı yönündeki haberlerin yanlış olduğunu söyledi.

Polise, ilk gelen bilgilerde grubun 25 kişiden oluştuğu söylendiğini, ancak daha sonra sadece 23 kişinin geziye katıldığı sonucuna varıldığını aktardı.

Buzul parçasının çökmesi sonucu olayda 1 turistin hayatını kaybetmişti, 1 turist ise yaralanmıştı. - REYKJAVİK