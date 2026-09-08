İzmir Aliağa'da gemi söküm tesisindeki hurdalık deposunda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Aliağa'da gemi söküm tesisindeki hurdalık deposunda yangın çıktı

İzmir Aliağa\'da gemi söküm tesisindeki hurdalık deposunda yangın çıktı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerinde bir firmaya ait hurdalık deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan gemi söküm tesisleri içerisindeki bir firmaya ait hurdalık deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında gemi söküm tesisleri bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın hurdalık deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yangını söndürme müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Aliağa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Aliağa'da gemi söküm tesisindeki hurdalık deposunda yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Batman’da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
Alanyaspor, Rize’den 3 puanla döndü Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü
Gaziantep FK, Göztepe’ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

18:53
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:09
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
18:02
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı
İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 19:10:03. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Aliağa'da gemi söküm tesisindeki hurdalık deposunda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement