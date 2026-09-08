İzmir Aliağa\'da gemi söküm tesisindeki hurdalık deposunda yangın çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan gemi söküm tesisleri içerisindeki bir firmaya ait hurdalık deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında gemi söküm tesisleri bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın hurdalık deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yangını söndürme müdahalesi devam ediyor.