Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya\'nın tahliye kararına Başsavcılıktan itiraz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu davada verilen tahliye kararlarına itiraz etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılmak', 'Kamu zararı oluşturmak' ve 'Şirket faaliyetleri çerçevesinde kooperatif şirketlerini aracı kılmak' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Temmuz 2025 tarihinde aralarında Şenol Aslanoğlu, Mustafa Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı'nın da yer aldığı toplam 65 sanık hakkında kamu davası açılmıştı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Mustafa Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye kararı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz ederek ilgili üst mahkemeye başvuruda bulundu. - İZMİR