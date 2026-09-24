İzmir Bayraklı'da yavrulu kediye tekme atan şüpheliye 13 bin 32 TL ceza kesildi - Son Dakika
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İzmir Bayraklı'da yavrulu kediye tekme atan şüpheliye 13 bin 32 TL ceza kesildi

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İzmir Bayraklı\'da yavrulu kediye tekme atan şüpheliye 13 bin 32 TL ceza kesildi
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İzmir Bayraklı'da apartman önünde yavrularıyla duran kediye tekme atan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye 13 bin 32 TL idari para cezası kesildi ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir apartmanın önünde yavrularıyla birlikte duran kediye tekme atan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve 13 bin 32 TL idari para cezası kesilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi 249/3 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandan dışarı çıkan ve yanında köpeği bulunan bir şahıs, bina girişinde yavrularıyla birlikte duran anne kediye aniden tekme attı. Aldığı darbenin ardından yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden kedi, büyük bir panikle şahsın yanındaki köpeğe saldırdı. Yaşanan o anlar ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kimliği tespit edildi, yakalanarak gözaltına alındı

Görüntülerin ortaya çıkması ve kamuoyunda yer bulmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri neticesinde, kediye şiddet uygulayan şahsın O.S.S. (36) olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü. Ayrıca konu hakkında Bayraklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bilgi verildi.

13 bin TL ceza kesildi, adliyeye sevk edildi

Yapılan işlemler kapsamında şüpheli O.S.S.'ye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/1-C maddesi uyarınca 13 bin 32 TL idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, hakkında yürütülen adli tahkikat kapsamında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Hayvan Hakları3. SayfaŞiddetGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bayraklı'da yavrulu kediye tekme atan şüpheliye 13 bin 32 TL ceza kesildi - Son Dakika
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