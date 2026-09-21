İzmir Bayraklı Tünelleri'nde tırda çıkan yangın 20 dakikada söndürüldü - Son Dakika
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İzmir Bayraklı Tünelleri'nde tırda çıkan yangın 20 dakikada söndürüldü

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İzmir Bayraklı Tünelleri\'nde tırda çıkan yangın 20 dakikada söndürüldü
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İzmir Bayraklı Tünelleri'nde Çiğli istikametinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. İtfaiyenin 20 dakikalık müdahalesiyle alevler diğer araçlara sıçramadan söndürüldü; tır kullanılamaz hale gelirken ölen veya yaralanan olmadı, trafik normale döndü.

İzmir Bayraklı Tünelleri'nde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. İtfaiyenin 20 dakikalık müdahalesiyle alevler diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Duman tahliye sisteminin devreye girdiği olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, trafik normale döndü.

Yangın, saat 12.33 sıralarında Bayraklı Tünelleri Çiğli istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir tırda alevlerin yükselmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Karşıyaka, Çiğli ve Merkez gruplarından arazözler ile temiz hava dolum aracı sevk edildi.

Olay yerine hızla intikal eden ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde alevlerin tüneldeki diğer araçlara sıçraması engellendi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ise tünelin tahliye sistemi devreye alınarak kısa sürede uzaklaştırıldı.

Yaklaşık 20 dakika süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alınan yangında, tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, müdahale nedeniyle bir süre durdurulan trafik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeniden normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA
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