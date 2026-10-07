İzmir Bornova\'da operasyonda 1665 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmir Bornova'da operasyonda 1665 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bornova'da polisin dün Kızılay Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1665 uyuşturucu hap, 24 gram skunk esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 113 bin TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; çok miktarda uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 113 bin TL ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kızılay Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramalarda; bin 665 adet uyuşturucu nitelikli hap, 24 gram skunk esrar, 13 adet ekstazi hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 171 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin TL ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında, adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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