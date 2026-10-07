İzmir Bornova\'da operasyonda 1665 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; çok miktarda uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 113 bin TL ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kızılay Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramalarda; bin 665 adet uyuşturucu nitelikli hap, 24 gram skunk esrar, 13 adet ekstazi hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 171 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında, adli işlem başlatıldığı bildirildi.