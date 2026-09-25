İzmir Buca\'da çöplüğe dönüşen arazide yine yangın çıktı, mobilyacı esnafı çözüm bekliyor

İzmir'in Buca ilçesinde mobilyacı esnafının yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgesinde çöplüğe dönüşen boş arazi yine alevlere teslim oldu. Bölgedeki esnaf neredeyse her gün yangın çıkan alandaki sorunun çözülmesini beklerken, yaşanan duruma isyan etti.

Yangın, akşam saatlerinde Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde bulunan ve zamanla çöplüğe dönüşen boş arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yükselen alevleri ve dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çöplükteki yangına hızla müdahale etti. Bölge esnafı neredeyse her gün yangınla yüz yüze kalırken Buca Belediyesi ekiplerinin de alana kamyonetle çöp döktüğünü ileri süren vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Çöplük alanın yıllardır sanayinin çözülmeyen bir sorunu haline geldiğini aktaran çevre esnafı Hamza Atalı, "Herkesin büyük bir derdi. Burada herkesin bir işletmesi var ve Allah korusun, canımıza, malımıza yönelik riskler her gün mevcut. Her türlü pislik burada mevcut. İzmir'in öteki ucundaki adam bile gelip buraya çöpünü atıyor" diye konuştu.

"Aşırı derecede koku, pislik ve virüs riski karşılaşıyoruz"

Esnafın da çöp konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen Atalı, "Umarım burası için güzel şeyler olur. Bu her gün aşırı derecede koku, pislik ve virüs riski karşılaşıyoruz. Burada her türlü hastalığın oluşma ihtimali çok yüksek. Yıllardır çözülemeyen ve muzdarip olduğumuz bir durum bu. Defalarca şikayet edilmesine rağmen henüz tam bir netice alınmış değil. Artık çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kanayan yaramız haline geldi ve bir türlü sonuç alamıyoruz"

İzmir Mobilya Pazarlamacıları Derneği Başkanı Aşkın Erözcan da "Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından mobilya alıcılarımız geliyor. Müşterilerimiz geldiklerinde buradaki pisliği görünce, bu olumsuz tablonun ürünlerimizin kalitesine de yansıyacağını düşünüyorlar. Bu durum ticaretimize, alışverişimize çok büyük zarar veriyor. İleride okullar var ve buradan çıkan atık gaz doğrudan o çocukların solunum yollarına ulaşıyor. Sağlık açısından da büyük bir tehdit söz konusu. Bu sorun kanayan yaramız haline geldi ve bir türlü sonuç alamıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çözümü sadece atıkları yakmakta buluyorlar"

"Tüm belediyelere, ilgili her yere şikayette bulunduk ama bir netice elde edemedik" diyen Erözcan, "Bu şartlar altında hem ticaret ve üretim yapmaya hem de İzmir'e katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Buranın bir an önce düzenlenmesini, bu çöplükten derhal kurtulmayı istiyoruz. Çevreye ve çocuklara çok zarar veriyor. Çözümü sadece atıkları yakmakta buluyorlar. Çöpleri doldurup yakıyorlar, boşalan yere tekrar dökülüyor. Sürekli yakıyorlar ama yakmak bir çözüm değil çünkü çöpler yeniden birikiyor" sözlerine yer verdi.