İzmir Buca'da minibüsün motoru alev aldı, sürücü müdahale ederken patlama oldu - Son Dakika
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İzmir Buca'da minibüsün motoru alev aldı, sürücü müdahale ederken patlama oldu

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İzmir Buca\'da minibüsün motoru alev aldı, sürücü müdahale ederken patlama oldu
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İzmir Buca'da seyir halindeki minibüsün motor bölümünden alevler yükseldi. Sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken patlama oldu; çevredekiler panik yaşadı ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de seyir halinde olan bir minibüs, motor bölümünden alev aldı. Sürücünün yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği sırada meydana gelen patlama panik oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan minibüsün motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını sokağın ortasında durdurarak yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada minibüste aniden bir patlama yaşandı.

Yaşanan patlama, çevredeki vatandaşlar ile olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiye büyük panik yaşattı. Patlama anı saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuOtomobil3. SayfaOlaylarGüncelİzmirSon Dakika

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