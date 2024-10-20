İzmir'de ev ve iş yerlerinden 103 farklı hırsızlık olayına karışan ve 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki suç makinesi A.Ç.'yi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Örnekköy Mahallesi'nde olduğuna dair bilgi aldı.
Bunun üzerine suç makinesi çocuğu yakalama çalışmaları başlatan ekipler, takibe aldıkları A.Ç.'yi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A.Ç., ifadesi alınmak üzere Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı - Son Dakika
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