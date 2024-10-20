16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı

VillaUmut:

Bulmuşlar garibanı 100lerce yıl hapis veriyorlar, hem de hırsızlıktan.. saymışlar bi de 103’e kadar, maddi değer karşılığı nedir! Polat vurgunlarının yanında devede kulak bile kalmaz eminim ki.

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nuri yildiz: 103 suç kaydının maddi değerine mi bakıyorsun..Ne içiyorsan yaz bizde içelim..Dünya sana güzel.. 3 0

İhsan: gariban!!! insanlar, imkanın elverdiğince suç işler. bu hırsız 100 TL çalabiliyordur,diğeri 100 milyon TL. ikisi de aynı şeyi yapıyor. imkanı olsa emin ol, o da 100 milyon TL çalardı. 16 yaşında 103 kere hırsızlık yapmış biri,bu işleri garibanlıktan yapmadığı da açıkça belli. 3 0

AZİZ ERCAN ÇELİKLİ: Ülen dümbük hırsızlığın küçüğü büyümü olur. Hırsızlık hırsızlıktır. 3 0