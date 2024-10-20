16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı - Son Dakika
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16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı

16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı

İzmir'de, 103 hırsızlık suçundan 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki A.Ç., Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

20.10.2024 10:32
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İzmir'de ev ve iş yerlerinden 103 farklı hırsızlık olayına karışan ve 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki suç makinesi A.Ç.'yi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Örnekköy Mahallesi'nde olduğuna dair bilgi aldı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Bunun üzerine suç makinesi çocuğu yakalama çalışmaları başlatan ekipler, takibe aldıkları A.Ç.'yi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A.Ç., ifadesi alınmak üzere Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Yunuss Bayern:
    Akape cumhuriyetinde alıştığımız durumlar… 165 71 Yanıtla
    Celil Başer:
    Sen çok kaşındın az sabır 0 4
  • VillaUmut:
    Bulmuşlar garibanı 100lerce yıl hapis veriyorlar, hem de hırsızlıktan.. saymışlar bi de 103’e kadar, maddi değer karşılığı nedir! Polat vurgunlarının yanında devede kulak bile kalmaz eminim ki. 82 136 Yanıtla
    nuri yildiz:
    103 suç kaydının maddi değerine mi bakıyorsun..Ne içiyorsan yaz bizde içelim..Dünya sana güzel.. 3 0
    İhsan:
    gariban!!! insanlar, imkanın elverdiğince suç işler. bu hırsız 100 TL çalabiliyordur,diğeri 100 milyon TL. ikisi de aynı şeyi yapıyor. imkanı olsa emin ol, o da 100 milyon TL çalardı. 16 yaşında 103 kere hırsızlık yapmış biri,bu işleri garibanlıktan yapmadığı da açıkça belli. 3 0
    AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Ülen dümbük hırsızlığın küçüğü büyümü olur. Hırsızlık hırsızlıktır. 3 0
    murat salih başçı:
    küçük çalanların hırsız büyük çalanların kahraman vatansever olduğu. Yolsuzluk yapmayanin yoksul, yalaka olanın zengin, liyakatin para etmediği kişiliksiz olmanın ödüllendirildigi bir toplum yaratıldı Türkiye'de... 2 0
  • Umut Baran:
    Ülke dingonun ağırına döndü yönetemiyosanız bırakın artık bu millette sizden kurtulsun. 120 34 Yanıtla
  • Su Ya:
    Zahmet oluyor Polis arkadaşlara ya nasıl olsa serbest kalacak... bu tür saçma sapan uygulamalar yüzünde toplumda sonsuz bir cezasızlık algısı oluştu 102 6 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Polatlarin calduklarinin haddi hesabi yok ama serbestler ve calmaya devam 93 8 Yanıtla
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