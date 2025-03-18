İzmir\'de 250 Bin Liralık Kaçak Ürün Ele Ge geçti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kargo firmasına gönderilen 5 kolinin içerisinden, piyasa değeri 250 bin lira olan 4 bin 342 adet kaçak ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün mamülleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, ilçede faaliyet gösteren bir kargo firmasına kaçak ürünler gönderildiğinin tespiti üzerine harekete geçti. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 koli içerisinde, piyasa değeri 250 bin lira olan, 2 bin 850 adet gümrük kaçağı puro, bin 100 paket kaçak sigara, 282 adet elektronik sigara ve 110 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR