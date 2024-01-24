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İzmir'de 3 sokak köpeği telef oldu, 2 köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
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İzmir'de 3 sokak köpeği telef oldu, 2 köpek tedavi altına alındı

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde köpek ölüleriyle karşılaştı. Yapılan araştırmalarda 3 köpeğin telef olduğu tespit edilirken, durumu kötü olan 2 köpek ise veterinere götürülerek tedavi altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İzmir\'de 3 sokak köpeği telef oldu, 2 köpek tedavi altına alındı
24.01.2024 - 22:12,
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İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 sokak köpeği telef olmuş halde bulunurken, 2 köpek ise tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli Ataşehir Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde köpek ölüleriyle karşılaştı. Çevrede yapılan araştırmalarda 3 köpeğin telef olduğu tespit edilirken, durumu kötü olan 2 köpek ise vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Köpeklere, zehirli yiyecekler verildiği değerlendirilirken, olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 3 sokak köpeği telef oldu, 2 köpek tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 3 sokak köpeği telef oldu, 2 köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
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