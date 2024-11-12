İzmir'de 5 Kardeş Yangında Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Beş kardeşin öldüğü faciada acı detay: "Üst üste ölmüşler. Anne kapıyı kilitleyip gitmiş"

"'Çocuklarım öldü' diye bağrışmaları duydum"

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde, yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşlerin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Dehşet anlarını anlatan komşulardan Esma Şahin, "Hepsi üst üste ölmüşler. Annesi üzerlerine kilitleyip gitmiş. Kadın zaten gittiği zaman gelmeyi bilmiyordu. O çocuklar 24 saat hep içerdeydi, çok acı bir olay. Annesi çocukların cansız bedeni dışarıya koymuştu gittiğimizde" dedi.

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut(1), Masal Işık(2), Aslan Miraç(3), Funda Peri Akcanve Fadime Nefes adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir'i ve ilçeyi yasa boğdu. Babanın cezaevinde olduğu öğrenilirken, annenin hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

"Bazen anne gittiği zaman gelmiyordu, çocuklar hep evdeydi"

Komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Şahin, "Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler" dedi.

Şahin, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını anlatarak sürekli görüştüklerini, hep yemek götürdüğünü söyledi. Esma Şahin, "Annesi çocukların cansız bedenin hep dışarıya koymuş. Kilitlemese zaten çocuklar hep dışarıdaydı. Kadın zaten gittiği zamanda gelmeyi bilmiyordu. Sürekli görüşüyorduk. Her gün görüşürüz ve önceki akşam bir tencere yemek verdim. O çocuklar aç gitti. Durumları kötüydü, evde hiçbir şeyleri yoktu. 100 kişi şikayet etti bu çocuklar için bir türlü bu çocukları almadılar. O çocukların suçları yoktu. 24 saat içerde o çocuklar. Ben 4 senedir buradayım, hep pencereden kaçıp bana gelirlerdi bazen" diye aktardı.

Bir diğer komşu Soner Şahin de, "Akşam yangın bölgesindeydim. Bağrışları duydum evin içindeyken. 'Çocuklarım öldü' diye bağrışmaları duydum. 20 metre karşımızda bir komşumuz. Anne de o sırada olay yerine gelmiş. Olay yerinde çocukların cansız bedeni maalesef yerdeydi 5'i. Babası cezaevinde, durumları maddi anlamda çok kötüydü ve annesi o anda hurda satmaya gitmiş" şeklinde konuştu.

Öte yandan, anne Melisa Akcan'ın gözaltında olduğu ve hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.