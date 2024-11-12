İzmir'de 5 Kardeş Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de 5 Kardeş Yangında Hayatını Kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde, annesi hurda toplamaya gittiği sırada 5 kardeş yangında öldü.

12.11.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beş kardeşin öldüğü faciada acı detay: "Üst üste ölmüşler. Anne kapıyı kilitleyip gitmiş"

"'Çocuklarım öldü' diye bağrışmaları duydum"

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde, yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşlerin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Dehşet anlarını anlatan komşulardan Esma Şahin, "Hepsi üst üste ölmüşler. Annesi üzerlerine kilitleyip gitmiş. Kadın zaten gittiği zaman gelmeyi bilmiyordu. O çocuklar 24 saat hep içerdeydi, çok acı bir olay. Annesi çocukların cansız bedeni dışarıya koymuştu gittiğimizde" dedi.

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut(1), Masal Işık(2), Aslan Miraç(3), Funda Peri Akcanve Fadime Nefes adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir'i ve ilçeyi yasa boğdu. Babanın cezaevinde olduğu öğrenilirken, annenin hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

"Bazen anne gittiği zaman gelmiyordu, çocuklar hep evdeydi"

Komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Şahin, "Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler" dedi.

Şahin, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını anlatarak sürekli görüştüklerini, hep yemek götürdüğünü söyledi. Esma Şahin, "Annesi çocukların cansız bedenin hep dışarıya koymuş. Kilitlemese zaten çocuklar hep dışarıdaydı. Kadın zaten gittiği zamanda gelmeyi bilmiyordu. Sürekli görüşüyorduk. Her gün görüşürüz ve önceki akşam bir tencere yemek verdim. O çocuklar aç gitti. Durumları kötüydü, evde hiçbir şeyleri yoktu. 100 kişi şikayet etti bu çocuklar için bir türlü bu çocukları almadılar. O çocukların suçları yoktu. 24 saat içerde o çocuklar. Ben 4 senedir buradayım, hep pencereden kaçıp bana gelirlerdi bazen" diye aktardı.

Bir diğer komşu Soner Şahin de, "Akşam yangın bölgesindeydim. Bağrışları duydum evin içindeyken. 'Çocuklarım öldü' diye bağrışmaları duydum. 20 metre karşımızda bir komşumuz. Anne de o sırada olay yerine gelmiş. Olay yerinde çocukların cansız bedeni maalesef yerdeydi 5'i. Babası cezaevinde, durumları maddi anlamda çok kötüydü ve annesi o anda hurda satmaya gitmiş" şeklinde konuştu.

Öte yandan, anne Melisa Akcan'ın gözaltında olduğu ve hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Selçuk, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 5 Kardeş Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest
18:32 Bahçeli’nin gazeteciyi azarlamasına CHP’den tepki: İttifaktaki kriz bizim düşündüğümüzden daha büyük Bahçeli'nin gazeteciyi azarlamasına CHP'den tepki: İttifaktaki kriz bizim düşündüğümüzden daha büyük
18:02 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı
17:54 AK Partili Zengin’den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
08:25 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi
08:03 Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu
08:00 Erdoğan yeniden aday olabilecek mi AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var
07:48 Çiftlik Bank’ın ’Tosuncuk’u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu
07:46 Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine “Çin düşmanı“ Waltz’u ataması bekleniyor Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine "Çin düşmanı" Waltz'u ataması bekleniyor
07:42 Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var
07:16 Trump’ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio’dan skandal Hamas açıklaması Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio'dan skandal Hamas açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 20:46:23. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 5 Kardeş Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.