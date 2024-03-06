İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir aracın önce refüje sonra da takla atıp yan yola uçtuğu ve sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza saat 00.00 sıralarında, Altınyol Caddesi Bayraklı Üstgeçidi yakınında meydana geldi. İbrahim Halil Bedük (49) idaresindeki Suzuki marka 09 AEK 316 plakalı otomobil, Bayraklı ilçesinden Karşıyaka istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpma sonucu savrulan otomobil bariyerleri aşıp yan yola devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Bedük, itfaiye ekiplerine bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırılan sürücü İbrahim Halil Bedük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Korkunç kaza kamerada
Öte yandan meydana gelen korkunç kaza, köprü üzerinde duran bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde İbrahim Halil Bedük'ün aracıyla makas attığı esnada direksiyon hakimiyetini yitirmesi ve refüje çarptıktan sonra yolun sağına savrulup, aracıyla yan yola uçtuğu anlar yer aldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de araç takla atıp yan yola uçtu, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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