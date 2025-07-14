İzmir\'de Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'de "Silahlı yağma" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 44 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, "Silahlı yağma" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 44 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen S.A. işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi. - İZMİR