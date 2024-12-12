İzmir\'de arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde, hafif ticari araç içerisinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. (24), arkadaşı Fehim Can Erdoğan (23) ile hafif ticari araçla Şehitler Korusu'na geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, A.Ö. beraberindeki bıçakla Erdoğan'ı ağır yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 23 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Şüpheli A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Erdoğan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İZMİR