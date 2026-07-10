İzmir'de Bıçaklama Sanığına Yeniden Tutuklama Emri - Son Dakika
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İzmir'de Bıçaklama Sanığına Yeniden Tutuklama Emri

İzmir\'de Bıçaklama Sanığına Yeniden Tutuklama Emri
10.07.2026 18:26
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Kemalpaşa'da genç kızı bıçaklayarak gasp eden sanığın tahliyesine itiraz edildi ve yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde takıntılı olduğu genç kızı defalarca bıçaklayıp telefonunu gasbeden ve yeniden yargılandığı davada tahliye edilen sanık hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yeniden yakalama emri çıkarıldı.

Olay, Ekim 2024'te Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Ç.E.D., yaklaşık 5 aydır saplantı haline getirerek ısrarlı takipte bulunduğu komşusu Betül Ç.'ye (18) sabah saatlerinde sokakta yürürken saldırdı. Genç kızı defalarca bıçaklayan şahıs, Betül Ç.'nin cep telefonunu da gasbederek olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından Bornova'da saklandığı evde yakalanıp tutuklanan şahıs hakkında açılan davada, İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "silahla yağma" suçundan ise 6 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Tahliye edilmişti

Verilen cezanın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından sanık Ç.E.D., yeniden hakim karşısına çıktı. 7 Temmuz günü görülen duruşmada mahkeme heyeti; sanığın yaşı, tutuklulukta geçirdiği süre ve tutuklamanın bir tedbir niteliğinde olmasını göz önünde bulundurarak, sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Karara itiraz edildi, tutuklama kararı çıktı

Tahliye kararının hemen ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün karara itiraz edildi. İtirazı ve dava dosyasını inceleyen mahkeme; dosyadaki kamera kayıtları, olay yeri inceleme tutanakları, jandarma kriminal laboratuvarı uzmanlık raporları ve katılan beyanlarını dikkate alarak kararı bozdu. Mahkeme kararında, sanığın üzerine atılı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun CMK'nın 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olduğu, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu ve mahkumiyet halinde alacağı ceza miktarı nazara alındığında kaçma şüphesinin varlığına dikkat çekildi. Adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı kanaatine varan heyet, savcılığın itirazını haklı bularak suça sürüklenen çocuk statüsündeki sanık Ç.E.D. hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Bıçaklama Sanığına Yeniden Tutuklama Emri - Son Dakika

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