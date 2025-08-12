İzmir\'de Çandarlı Mahallesi\'nde Yangın Faciası

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki bir sitede, gece yarısı otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında, sitedeki 7 ev tamamen yanarken 4 ev ise kısmen zarar gördü.

Çandarlı'da bir sitede otluk alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Saat 02.45'de yapılan ihbarın ardından olay yerine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin, 18 araç ve 54 personeli, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte alevlere müdahalede bulundu. Sitede yaşayan vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Site içerisindeki 7 ev tamamen, 4 ev ise kısmen yangından zarar gördü.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekipler rüzgar nedeniyle devam eden yayılma riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR