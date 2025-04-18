İzmir\'de CHP\'li Belediyeye Yönelik Usulsüzlük Operasyonu: İki Tutuklama

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik gerçekleştirilen usulsüzlük operasyonunda, görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve organizasyon şirketi yetkilisi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz kasım ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. 'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen şüphelilere yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personeli S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

2 tutuklama

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halise B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı A.B., belediye personeli S.K. ve B.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İZMİR